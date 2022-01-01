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Blue
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Blue

Blue, 1993

1993 / Великобритания / Япония
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Их души, прополощенные в синьке дождя, обсыхали на ветвях в райском саду, их иссиня-чёрные грехи уносились лоскутьями пепла в небеса. А они уходили в синюю тишину, туда, куда их сослал творец. Пришёл день, и он сам отправился вслед за ними. Где-то в бескрайней синеве они встретились: святой Себастьян, художник Караваджо, король Эдвард Второй, философ Витгенштейн, кинорежиссёр — Джармен, а ещё Иисус, Пилат, Иуда…

И только дева Мария осталась на опустевшей Земле, бледна, простоволоса, она с улыбчивым смирением готовилась к расстрелу зрачками наших телекамер.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 19 августа 1993
Возраст 16+
Режиссер
Дерек Джармен
В ролях
Джон Квентин
Найджел Терри
Дерек Джармен
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Blue 2 постера
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