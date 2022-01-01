Blue, 1993

Их души, прополощенные в синьке дождя, обсыхали на ветвях в райском саду, их иссиня-чёрные грехи уносились лоскутьями пепла в небеса. А они уходили в синюю тишину, туда, куда их сослал творец. Пришёл день, и он сам отправился вслед за ними. Где-то в бескрайней синеве они встретились: святой Себастьян, художник Караваджо, король Эдвард Второй, философ Витгенштейн, кинорежиссёр — Джармен, а ещё Иисус, Пилат, Иуда…



И только дева Мария осталась на опустевшей Земле, бледна, простоволоса, она с улыбчивым смирением готовилась к расстрелу зрачками наших телекамер.