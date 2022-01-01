На дне, 1936

Однажды вечером, проигравшийся до последней нитки барон возвращается домой с отчаянной мыслью свести счеты с жизнью и не находит пистолета на месте. Зато он обнаруживает молодого грабителя Ваську Пепла, с которым и знакомится. Пропив всю ночь до утра, барон понимает, что совсем не обязательно стреляться, в жизни есть дно, на которое он не опускался, поскольку не подозревал о его существовании.



И он утром, после того, как из его квартиры все вынесли за долги кредиторам, отправляется в трущобы Парижа, которое оказывается ночлежкой, где проживал Пепел и содержит его скупщик краденного Костылев. У Пепла была интрижка с молодой женой хозяина Василисой, но Пепел со временем понимает, что его душе ближе сестра Василисы, тихая и робкая Наташа, которую из ревности Василиса пытается выдать замуж за коррумпированного полицейского инспектора.