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На дне На дне
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Les bas-fonds

На дне, 1936

1936 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Однажды вечером, проигравшийся до последней нитки барон возвращается домой с отчаянной мыслью свести счеты с жизнью и не находит пистолета на месте. Зато он обнаруживает молодого грабителя Ваську Пепла, с которым и знакомится. Пропив всю ночь до утра, барон понимает, что совсем не обязательно стреляться, в жизни есть дно, на которое он не опускался, поскольку не подозревал о его существовании.

И он утром, после того, как из его квартиры все вынесли за долги кредиторам, отправляется в трущобы Парижа, которое оказывается ночлежкой, где проживал Пепел и содержит его скупщик краденного Костылев. У Пепла была интрижка с молодой женой хозяина Василисой, но Пепел со временем понимает, что его душе ближе сестра Василисы, тихая и робкая Наташа, которую из ревности Василиса пытается выдать замуж за коррумпированного полицейского инспектора.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 5 декабря 1936
Возраст 16+
Режиссер
Жан Ренуар
Жан Ренуар
В ролях
Жан Габен
Жан Габен
Сюзи Прим
Луи Жуве
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На дне 2 постера
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