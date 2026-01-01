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Постер фильма Стилет
6.6
Киноафиша Фильмы Стилет
6.6

Стилет

, 1989
Jacknife
США / драма / 18+
Постер фильма Стилет
6.6

О фильме

Драма о двух парнях, которые заново учатся жить, пройдя через ужасы войны. Они вновь сдают трудный экзамен человеческих взаимоотношений, когда один из них влюбляется в сестру другого…

В ролях

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Megs
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Martha
Эд Харрис
Эд Харрис
Dave
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Jake
Элизабет Франц
Слоун Шелтон
Shirley
Ивар Броггер
Depot Mechanic
Майкл Аркин
Dispatcher
Том Айсбелл
Bobby Buckman
Керк Тэйлор
Helicopter Gunner
Джордан Лунд
Tiny
Режиссер Дэвид Хью Джонс
Сценарист Стивен Меткаф
Композитор Брюс Бротон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 10 марта 1989
Дата выхода
10 марта 1989 Россия 16+
5 октября 1989 Германия
10 марта 1989 Казахстан
10 марта 1989 США
10 марта 1989 Украина
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $2 049 769
Производство Kings Road Entertainment, Sandollar-Schaffel Productions, Cineplex Odeon Films
Другие названия
Jacknife, 越戰傷痕, Bicska, Britva, Cicatrices de guerra, Dýka, Jack Dýka, Jacknife - Vom Leben betrogen, Szalony Megs, Takaisin helvetistä, Сенки от миналото, Стилет, ジャックナイフ, Τζακνάιφ

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Dave Был один парень, Бобби. Был ещё один, Мэгс... и мы втроём были друзьями. Я любил этих двоих, как братьев. Бобби был умным. Мэгс — сумасшедшим. А я... я был трусом. Бобби говорил с тобой... говорил о спорте, книгах, девчонках. Бобби говорил, что есть такие девчонки, у которых есть сияние. И когда они касались тебя... ты не боялся и не уставал. Когда они просто стояли рядом — ты не путался. Бобби говорил, что однажды мы все найдём таких девчонок, и тогда всё наконец станет понятно... просто потому, что ты с ними. Бобби говорил, что это случится со всеми нами. Потому что мы, ну, потому что мы — все мы — этого заслуживаем.

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