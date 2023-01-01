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История монахини
Киноафиша Фильмы История монахини История монахини, 1959: актеры и роли
Nun's Story История монахини 1959 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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История монахини, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Одри Хепберн Одри Хепберн Audrey Hepburn Питер Финч Питер Финч Peter Finch Эдит Эванс Пегги Эшкрофт Пегги Эшкрофт Peggy Ashcroft Дин Джаггер Dean Jagger Милдред Даннок Mildred Dunnock Беатрис Стрэйт Беатрис Стрэйт Beatrice Straight Пэтришиа Коллиндж Ева Коттхауз Рут Уайт Ruth White
Переводчик
Переводчик
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