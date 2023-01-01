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История монахини
История монахини, 1959: актеры и роли
Nun's Story
История монахини
1959 / США
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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История монахини, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Одри Хепберн
Audrey Hepburn
Питер Финч
Peter Finch
Эдит Эванс
Пегги Эшкрофт
Peggy Ashcroft
Дин Джаггер
Dean Jagger
Милдред Даннок
Mildred Dunnock
Беатрис Стрэйт
Beatrice Straight
Пэтришиа Коллиндж
Ева Коттхауз
Рут Уайт
Ruth White
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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