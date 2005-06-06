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Попса
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Попса, 2005

2005 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Девушка Слава неделю едет из дальневосточного города на поезде, чтобы оказаться на пороге квартиры Ларисы Ивановны. Татьяна Ивановна – продюсер номер один в шоу-бизнесе, все ее подопечные – настоящие звезды. Слава верит, что написанные ею песни изменят мир и избавят его от пресловутых "трех аккордов".

Настоящая Королева из Зазеркалья, Лариса Ивановна за один день покажет юной провинциалке, что на самом деле представляет из себя Страна Чудес музыкальной индустрии. Этот день изменит всю жизнь начинающей певицы.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 6 июня 2005
Премьера в мире 6 июня 2005
Прокатчик Гельварс
Режиссер
Елена Николаева
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Елена Великанова
Лолита Милявская
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Попса 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
МАХА 2 апреля 2015, 12:51
А КАК ЕГО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?ВСЕ САЙТЫ ПРОСМОТРЕЛА И НЕ НАШЛА.-((( БУДУ СЧАСТЛИВА!А ЕЩЁ ЕСЛИ ЗДЕСЬ НЕ СМОТРИЦО,ТО МОЖНО ДАТЬ ССЫЛКУ!Я С ЮДА БОЛЬШЕ… Читать дальше…
санёк 2 апреля 2015, 12:51
фильм, очень хороший, тяжёлый и жестокий, очень смелая работа!!!✊
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10 голосов
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