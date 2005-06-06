Попса, 2005

Девушка Слава неделю едет из дальневосточного города на поезде, чтобы оказаться на пороге квартиры Ларисы Ивановны. Татьяна Ивановна – продюсер номер один в шоу-бизнесе, все ее подопечные – настоящие звезды. Слава верит, что написанные ею песни изменят мир и избавят его от пресловутых "трех аккордов".

Настоящая Королева из Зазеркалья, Лариса Ивановна за один день покажет юной провинциалке, что на самом деле представляет из себя Страна Чудес музыкальной индустрии. Этот день изменит всю жизнь начинающей певицы.