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Умереть во имя
Умереть во имя, 1995: актеры и роли
To Die For
Умереть во имя
1995 / Великобритания / США
5.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Умереть во имя, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент
Gus Van Sant
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Мэтт Диллон
Matt Dillon
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Элисон Фоллэнд
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Уэйн Найт
Wayne Knight
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Холланд Тейлор
Holland Taylor
Мария Туччи
Maria Tucci
Сьюзан Трэйлор
Susan Traylor
Тим Хоппер
Tim Hopper
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Иллиана Даглас
Illeana Douglas
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