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Именинница
Именинница, 2001: актеры и роли
Birthday Girl
Именинница
2001 / Великобритания / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Именинница, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джез Баттеруорт
Jez Butterworth
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Кейт Линн Эванс
Kate Lynn Evans
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Ребекка Кларк
Rebecca Clarke
Джонатан Эрис
Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
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