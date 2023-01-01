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Киноафиша Фильмы Именинница Именинница, 2001: актеры и роли
Birthday Girl Именинница 2001 / Великобритания / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Именинница, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джез Баттеруорт Джез Баттеруорт Jez Butterworth
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Бен Чаплин Бен Чаплин Ben Chaplin Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Кейт Линн Эванс Kate Lynn Evans Стив Пембертон Стив Пембертон Steve Pemberton Ребекка Кларк Rebecca Clarke Джонатан Эрис Матье Кассовиц Матье Кассовиц Mathieu Kassovitz
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