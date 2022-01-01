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Шелк Шелк
Киноафиша Фильмы Шелк Шелк, 2007: актеры и роли
Silk Шелк 2007 / Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Шелк, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Жирар Франсуа Жирар François Girard
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Майкл Питт Майкл Питт Michael Pitt Кодзи Якусе Кодзи Якусе Koji Yakusho Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina
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