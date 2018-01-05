Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мариан Лабуда
Marián Labuda
Киноафиша
Персоны
Мариан Лабуда
Мариан Лабуда
Marián Labuda
Дата рождения
28 октября 1944
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 января 2018
Место рождения
Гонтьянске Немце, Словакия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Деревенька моя центральная
(1985)
7.6
Сад
(1995)
7.0
Ангел-2
(2016)
Фильмография Мариан Лабуда
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2016
2006
1995
1994
1991
1985
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
7
Ангел-2
Anděl Páně 2
фэнтези, семейный
2016, Чехия
6.9
Я обслуживал английского короля
Obsluhoval jsem anglického krále
военный, мелодрама, комедия
2006, Чехия / Словакия
7.6
Сад
Záhrada
комедия
1995, Чехия / Словакия / Франция
7
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
Zivot a neobycejna dobrodruzstvi vojaka Ivana Conkina
комедия, военный, мелодрама
1994, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
6.9
Опера нищих
Zebrácká opera
комедия, драма
1991, Чехословакия
7.9
Деревенька моя центральная
Vesnicko ma strediskova
комедия, драма
1985, Чехословакия
