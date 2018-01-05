Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
28 октября 1944
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 января 2018
Место рождения
Гонтьянске Немце, Словакия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Деревенька моя центральная 7.9
Деревенька моя центральная (1985)
Сад 7.6
Сад (1995)
Ангел-2 7.0
Ангел-2 (2016)

Фильмография Мариан Лабуда

Жанр
Год
Ангел-2 7
Ангел-2 Anděl Páně 2
фэнтези, семейный 2016, Чехия
Я обслуживал английского короля 6.9
Я обслуживал английского короля Obsluhoval jsem anglického krále
военный, мелодрама, комедия 2006, Чехия / Словакия
Сад 7.6
Сад Záhrada
комедия 1995, Чехия / Словакия / Франция
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина 7
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина Zivot a neobycejna dobrodruzstvi vojaka Ivana Conkina
комедия, военный, мелодрама 1994, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
Опера нищих 6.9
Опера нищих Zebrácká opera
комедия, драма 1991, Чехословакия
Деревенька моя центральная 7.9
Деревенька моя центральная Vesnicko ma strediskova
комедия, драма 1985, Чехословакия
