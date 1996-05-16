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Постер фильма Коля
Постер фильма Коля
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Коля

Коля

Kolja 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Чешский музыкант, убежденный холостяк по меркантильным соображениям вступает в фиктивный брак с русской женщиной. Судьба наносит ему неожиданный удар. «Жена» исчезает и герой вынужден заботиться о ее пятилетнем сыне Коле.

Коля не понимает ни слова по-чешски, а его воспитатель не говорит по-русски. Их ждет трудный путь к пониманию, — путь, полный забавных недоразумений, веселых и грустных приключений, улыбок и любви…

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 16 марта 2023
Премьера в мире 16 мая 1996
Дата выхода
3 апреля 1997 Австралия
12 декабря 1997 Австрия
17 апреля 1997 Аргентина
14 февраля 1997 Бразилия
9 мая 1997 Великобритания
18 сентября 1997 Венгрия
17 июля 1997 Германия
21 марта 1997 Дания
7 марта 1997 Израиль
9 мая 1997 Ирландия
24 октября 1996 Исландия
14 апреля 1997 Испания
20 марта 1997 Италия
14 мая 2013 Китай
20 июня 1997 Мексика
6 марта 1997 Нидерланды
19 мая 2006 Польша
28 марта 1997 Португалия
24 января 1997 США
13 марта 1997 Сингапур
3 мая 1997 Тайвань
7 марта 1997 Турция
17 октября 2002 Филиппины
3 октября 1997 Финляндия
17 сентября 1997 Франция
16 мая 1996 Чехия
4 апреля 1997 Швейцария
28 февраля 1997 Швеция
25 июля 1997 ЮАР
13 декабря 1997 Южная Корея
14 июня 1997 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 770 254
Производство Biograf Jan Sverak, Portobello Pictures, Pandora Cinema
Другие названия
Kolja, Kolya, Коля, Kolya, el nombre de la esperanza, Kola, Kolya, uma Lição de Amor, Ο μικρός Κόλια, コーリャ 愛のプラハ, プラハ小さな愛の詩, 遊子
Режиссер
Ян Сверак
В ролях
Зденек Сверак
Андрей Халимон
Либуше Шафранкова
Лилиан Малкина
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
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