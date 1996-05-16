Чешский музыкант, убежденный холостяк по меркантильным соображениям вступает в фиктивный брак с русской женщиной. Судьба наносит ему неожиданный удар. «Жена» исчезает и герой вынужден заботиться о ее пятилетнем сыне Коле.
Коля не понимает ни слова по-чешски, а его воспитатель не говорит по-русски. Их ждет трудный путь к пониманию, — путь, полный забавных недоразумений, веселых и грустных приключений, улыбок и любви…
|3 апреля 1997
|Австралия
|12 декабря 1997
|Австрия
|17 апреля 1997
|Аргентина
|14 февраля 1997
|Бразилия
|9 мая 1997
|Великобритания
|18 сентября 1997
|Венгрия
|17 июля 1997
|Германия
|21 марта 1997
|Дания
|7 марта 1997
|Израиль
|9 мая 1997
|Ирландия
|24 октября 1996
|Исландия
|14 апреля 1997
|Испания
|20 марта 1997
|Италия
|14 мая 2013
|Китай
|20 июня 1997
|Мексика
|6 марта 1997
|Нидерланды
|19 мая 2006
|Польша
|28 марта 1997
|Португалия
|24 января 1997
|США
|13 марта 1997
|Сингапур
|3 мая 1997
|Тайвань
|7 марта 1997
|Турция
|17 октября 2002
|Филиппины
|3 октября 1997
|Финляндия
|17 сентября 1997
|Франция
|16 мая 1996
|Чехия
|4 апреля 1997
|Швейцария
|28 февраля 1997
|Швеция
|25 июля 1997
|ЮАР
|13 декабря 1997
|Южная Корея
|14 июня 1997
|Япония