Чешский музыкант, убежденный холостяк по меркантильным соображениям вступает в фиктивный брак с русской женщиной. Судьба наносит ему неожиданный удар. «Жена» исчезает и герой вынужден заботиться о ее пятилетнем сыне Коле.

Коля не понимает ни слова по-чешски, а его воспитатель не говорит по-русски. Их ждет трудный путь к пониманию, — путь, полный забавных недоразумений, веселых и грустных приключений, улыбок и любви…