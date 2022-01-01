Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я обслуживал английского короля Я обслуживал английского короля
Киноафиша Фильмы Я обслуживал английского короля Я обслуживал английского короля, 2006: актеры и роли
Obsluhoval jsem anglického krále Я обслуживал английского короля 2006 / Чехия / Словакия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Я обслуживал английского короля, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иржи Мензель Иржи Мензель Jiří Menzel
В ролях
Иван Барнев Олдрих Кайсер Джулия Джентш Мартин Губа Мариан Лабуда Marián Labuda Милан Ласица Йозеф Абрагам Иржи Лабус Jiří Lábus Яромир Дулава Павел Нови Иштван Сабо István Szabó
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши