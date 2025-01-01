Меню
Фильмы
Война Чарли Уилсона
Награды и номинации фильма Война Чарли Уилсона
Награды и номинации фильма Война Чарли Уилсона 2007
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
