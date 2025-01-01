Меню
Киноафиша Фильмы Война Чарли Уилсона Награды и номинации фильма Война Чарли Уилсона

Награды и номинации фильма Война Чарли Уилсона 2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
