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Война Чарли Уилсона Война Чарли Уилсона
Киноафиша Фильмы Война Чарли Уилсона Война Чарли Уилсона, 2007: актеры и роли
Charlie Wilson's War Война Чарли Уилсона 2007 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Война Чарли Уилсона, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Мэри Пэйдж Келлер Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams
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