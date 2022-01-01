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Война Чарли Уилсона
Война Чарли Уилсона, 2007: актеры и роли
Charlie Wilson's War
Война Чарли Уилсона
2007 / США
Трейлер
4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Война Чарли Уилсона, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс
Mike Nichols
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Джулия Робертс
Julia Roberts
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Мэри Пэйдж Келлер
Эмили Блант
Emily Blunt
Эми Адамс
Amy Adams
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