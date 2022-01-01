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Ёити Саи
Ёити Саи
Yoichi Sai
О персоне
Фильмография
Ёити Саи
Yoichi Sai
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Дата рождения
6 июля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Ёити Саи
Родился 6 июля 1949 года. Нагано, Япония.
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Фильмография Ёити Саи
Куилл
драма
2004, Япония
5.0
Табу
триллер, драма, исторический
1999, Япония / Франция / Великобритания
6.0
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