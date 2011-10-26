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Ярополк Лапшин
Yaropolk Lapshin
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Ярополк Лапшин
Ярополк Лапшин
Yaropolk Lapshin
Дата рождения
28 сентября 1920
Возраст
91 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
26 октября 2011
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.6
Угрюм-река
(1969)
7.1
Приваловские миллионы
(1972)
7.1
Назначаешься внучкой
(1975)
Фильмография Ярополк Лапшин
5.5
Сель
Sel'
мелодрама
2003, Россия
4.6
На полпути в Париж
Na polputi v Parizh
драма
2001, Россия
Онлайн
5.9
Уснувший пассажир
Sleeping passenger
детектив
1994, Россия
Онлайн
6.6
Я объявляю вам войну
I declare war
криминал
1990, СССР
Онлайн
7.1
Перед рассветом
Before the Dawn
боевик, военный
1989, СССР
Смотреть трейлер
Онлайн
5.9
Железное поле
Zheleznoe pole
драма
1986, СССР
Онлайн
6.9
Продлись, продлись, очарованье...
Prodlis, prodlis, ocharovaniye...
драма
1984, СССР
Онлайн
6.8
Демидовы
Demidovy
исторический
1983, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Ярополк Лапшин
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