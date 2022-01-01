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Александр Пантыкин
Александр Пантыкин
О персоне
Фильмография
Александр Пантыкин
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Дата рождения
12 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Александра Пантыкина
Родился 12 января 1958 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Александра Пантыкина
Про рок
документальный
2017, Россия
6.0
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