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Чарли и шоколадная фабрика
Чарли и шоколадная фабрика, 2005: актеры и роли
Charlie and the Chocolate Factory
Чарли и шоколадная фабрика
2005 / США
7.6
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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Чарли и шоколадная фабрика, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Фредди Хаймор
Freddie Highmore
Джонни Депп
Johnny Depp
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Джеймс Фокс
James Fox
Дэвид Келли
David Kelly
Кристофер Ли
Christopher Lee
Мисси Пайл
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