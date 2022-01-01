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Чарли и шоколадная фабрика Чарли и шоколадная фабрика
Киноафиша Фильмы Чарли и шоколадная фабрика Чарли и шоколадная фабрика, 2005: актеры и роли
Charlie and the Chocolate Factory Чарли и шоколадная фабрика 2005 / США
7.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Чарли и шоколадная фабрика, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Дэвид Келли David Kelly Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Мисси Пайл Мисси Пайл Missi Pyle Хэрри Тэйлор Анна-София Робб Анна-София Робб AnnaSophia Robb
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