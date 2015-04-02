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Чарли и шоколадная фабрика Чарли и шоколадная фабрика
Киноафиша Фильмы Чарли и шоколадная фабрика Отзывы о фильме «Чарли и шоколадная фабрика»
Charlie and the Chocolate Factory Чарли и шоколадная фабрика 2005 / США
7.6 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Чарли и шоколадная фабрика»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тим Бёртон – «играющее дитя Голливуда», как остроумно выразился один из критиков, – в характерной для себя эксцентрической гамме освоил Роальда Даля, который писал не только рассказы про отрубание пальцев в финале пари и безнаказанные убийства омерзительных тупых домохозяек, но и книжки для детей. Не то чтобы эти книжки являли полную противоположность мрачным мизантропическим рассказам данного автора, но четкая мораль и ясная возрастная (в смысле – «детская») сентиментальность в упомянутых…

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Slavkin 2 апреля 2015, 12:51
Все же Депп великолепен в любом образе, будь то сказочный персонаж, или герой-любовник
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кира 2 апреля 2015, 12:51
Смотреть всем, отличная сказка!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Зебра 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Оксана от 14/04/2005 - 14:48:02[р✊ ] Мне тоже так кажется
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alexey 2 апреля 2015, 12:51
Прочитал книжку. Завтра в кино. По книжке - стиль повествования и речевые обороты очень напоминают книгу Мэрри Поппинс. Посотрим теперь что за фильм... Тим Бартон - мрачный гений! Кто не смотрел его мультфильм "Кошмар перед Рождеством" - настоятельно рекомендую. Мегарулез!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Artist 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Классно! От книжки отошли не намного... Депп в своем репертуаре, хорошо у него выходит фриков-эксцентриков играть (см. "Пираты Карибского моря"). :) 5 баллов однозначно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
a kind freak 2 апреля 2015, 12:51
фильм очень славный, Депп - очень хорош, слов нет. Главный мальчик даун какой-то, а фабрика- это волшебство.

Запах шоколада был в Кронверке (седня смотрела)! я думала сначала, что мне кажется, ан нет!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Drew 2 апреля 2015, 12:51
Эдвард Руки ножницы все равно круче в разы!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shizyxa 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ОХРЕНЕННЫЙ!!!(Не думайте,я не дошкольница и даже не ученица младшей школы)Мне лично вообще не кажется,что он детский.;-)))Джонни Депп-просто супер!Я раньше его не особо любила,но теперь...Такая прелесть!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mamba 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!!!!!!!!!!!✊ Не могу не поделится радостью. Ходила 2 раза, сначала утром в колизей, а потом не смогла удержатся и сходила ещё раз в аврору. Я вообще в полном восторге! Я как раз такой фильм и хотела увидеть, с одной стороны легкий и детский, а с другой мудрый и философский. Депп вообще вне кометариев, вот это талант дествительно.

P.S/ на фильм про шоколад взяла с собой банку шоколада, очень реалистично получилось- на экране шоколад и во рту у меня тоже, так что можно сказать, что по настоящему на шокфабрике побывала✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Р и т к а 2 апреля 2015, 12:51
фильмец ничего токо затянутый уж больно,если сократить на полчасика...а Джонни Дэпп там напоминает Жанну Агузарову!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Неизвестный(ая, ое) 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, с очень своеобразным достаточно жестким юмором.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tmg, 22/09/2005 - 23:23:26):[quote]И показалось, что Депп сыграл как-то слишком пресно. Мне кажется - Вилли Вонка довольно экстравагантный персонаж. Чуть больше эксцентричности ему бы не помешало. ИМХО. [/quot)Вы что??????????Куда больше???????Джонни и так Вонку перегрузил всем чем только мог!Больше это был-бы уже перебор!У Деппа пресных сказочных героев не бывает возьмите хотя-бы Капитана Воробья!Я в шоке!!!!!!!!Вы как вообще Фабрику смотрели?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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