Наша рецензия

Тим Бёртон – «играющее дитя Голливуда», как остроумно выразился один из критиков, – в характерной для себя эксцентрической гамме освоил Роальда Даля, который писал не только рассказы про отрубание пальцев в финале пари и безнаказанные убийства омерзительных тупых домохозяек, но и книжки для детей. Не то чтобы эти книжки являли полную противоположность мрачным мизантропическим рассказам данного автора, но четкая мораль и ясная возрастная (в смысле – «детская») сентиментальность в упомянутых…