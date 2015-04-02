Тим Бёртон – «играющее дитя Голливуда», как остроумно выразился один из критиков, – в характерной для себя эксцентрической гамме освоил Роальда Даля, который писал не только рассказы про отрубание пальцев в финале пари и безнаказанные убийства омерзительных тупых домохозяек, но и книжки для детей. Не то чтобы эти книжки являли полную противоположность мрачным мизантропическим рассказам данного автора, но четкая мораль и ясная возрастная (в смысле – «детская») сентиментальность в упомянутых…
Запах шоколада был в Кронверке (седня смотрела)! я думала сначала, что мне кажется, ан нет!
P.S/ на фильм про шоколад взяла с собой банку шоколада, очень реалистично получилось- на экране шоколад и во рту у меня тоже, так что можно сказать, что по настоящему на шокфабрике побывала✊
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