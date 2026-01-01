Девушка с пистолетом

, 1968
Ragazza con la pistola, La
Италия / комедия / 18+
О фильме

Из багажа у молодой сицилианки Ассунты Патане — один пистолет. Пышноусый и блудливый Винченцо Макалузо похитил ее, обесчестил и сбежал. Лишенная братьев, которые бы убили его, Ассунта под напутствия деревни покидает берега родной Сицилии, чтобы собственноручно свершить кровную месть. Путь мстительнице предстоит неблизкий — след ведет в Лондон…

В ролях

Моника Витти
Стенли Бейкер
Карло Джуффре
Корин Редгрейв
Энтони Бут
Николина Папетти
Режиссер Марио Моничелли
Сценарист Луиджи Маньи, Родольфо Сонего
Композитор Peppino De Luca
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 20 сентября 1968
Дата выхода
20 сентября 1968 Италия
Производство Documento Film
Другие названия
La ragazza con la pistola, Dívka s pistolí, Mit Pistolen fängt man keine Männer, The Girl with a Pistol, A Garota com a Pistola, A Rapariga da Pistola, Dievča s pištoľou, Djevojka s pištoljem, Dziewczyna z pistoletem, Fata cu un pistol, La fille au pistolet, La siciliana, Lány a pisztollyal, Piken med pistolen, Szerelem sziciliai módra, Tabancalı yosma, To koritsi me to pistoli, Το κορίτσι με το πιστόλι, Девушка с пистолетом, Момичето с пистолета, Не промахнись, Ассунта!, 結婚大追跡

Рейтинг фильма

6.7
13 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Эту дрянь жевали всем Союзом вместо импортного «Орбита»: гудрон, смола, кислота и мел - как выжили эти дети
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
