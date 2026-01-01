Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красная пустыня
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
2026, Россия, приключения
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
