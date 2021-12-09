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Постер фильма Хроника одной любви
6.8
Киноафиша Фильмы Хроника одной любви
6.8

Хроника одной любви

, 1950
Cronaca di un amore / Story of a Love Affair
Италия / мелодрама, криминал, драма / 18+
Постер фильма Хроника одной любви
6.8

О фильме

Красавица Паола несколько лет замужем за миланским промышленником, она ведет праздный образ жизни и не ведает, что муж обнаружил её давнюю переписку с неизвестным ему молодым человеком. Подозревая измену, ревнивец посылает в город, где она раньше жила, частного детектива. На поверхность может выплыть давняя история, в которой замешаны Паола и ее прежний возлюбленный Гвидо. Несколько лет назад, при неясных обстоятельствах погибла Джованна, подруга Паолы и невеста Гвидо. Гвидо приезжает в Милан, чтобы предупредить Паолу о грозящих им неприятностях; былые отношения между ними возобновляются. Но над ними витает страх. Возникает план убийства мужа, который срывается в последний момент. Однако муж Паолы все-таки погибает - в случайной автомобильной катастрофе.

В ролях

Лючия Бозе
Лючия Бозе
Paola Molon Fontana
Массимо Джиротти
Guido Garroni
Gino Rossi
L'investigatore Carloni
Marika Rowsky
Joy - la mannequin
Ferdinando Sarmi
Enrico Fontana
Rubi Dalma
L'amica snob di Paola
Anita Farra
Un'amica di Paola
Carlo Gazzabini
Nardo Rimediotti
Renato Burrini
Режиссер Микеланджело Антониони
Сценарист Франческо Мазелли, Микеланджело Антониони, Daniele D'Anza, Сильвио Джованинетти
Композитор Джованни Фуско
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1950
Премьера онлайн 9 декабря 2021
Премьера в мире 18 сентября 1950
Дата выхода
3 ноября 1950 Италия
8 января 1966 Нидерланды
1 октября 1950 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $2 104
Производство Villani Film
Другие названия
Cronaca di un amore, Chronique d'un amour, Story of a Love Affair, Crónica de un amor, Paula, Annen manns kvinne, Chronicle of a Love, Chronik einer Liebe, Crimes da Alma, Crônica de um Amor, Cronica unei Iubiri, Egy szerelem története, En kærlighedshistorie, En kärlekskrönika, Enohos eros, Erään rakkauden tarina, Escândalo de Amor, Hronika jedne ljubavi, Kroniek van een liefde, Kronika jedné Lásky, Kronika jedne ljubavi, Kronika neke ljubezni, Kronika pewnej miłości, To hroniko enos erota, To hroniko mias agapis, Хроника одной любви, Хроніка одного кохання, 愛と殺意, 某种爱的纪录

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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Хроника одной любви

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