Красавица Паола несколько лет замужем за миланским промышленником, она ведет праздный образ жизни и не ведает, что муж обнаружил её давнюю переписку с неизвестным ему молодым человеком. Подозревая измену, ревнивец посылает в город, где она раньше жила, частного детектива. На поверхность может выплыть давняя история, в которой замешаны Паола и ее прежний возлюбленный Гвидо. Несколько лет назад, при неясных обстоятельствах погибла Джованна, подруга Паолы и невеста Гвидо. Гвидо приезжает в Милан, чтобы предупредить Паолу о грозящих им неприятностях; былые отношения между ними возобновляются. Но над ними витает страх. Возникает план убийства мужа, который срывается в последний момент. Однако муж Паолы все-таки погибает - в случайной автомобильной катастрофе.

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