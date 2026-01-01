Оповещения от Киноафиши
Крик

Grido, Il 18+
О фильме

Запутанные отношения с женщинами, нелады с законом, сложности с работой. Из всего этого не видно выхода. И тогда... Крик - как точка в прерванных связях, гибель надежд и чаяний, одноразовое и жесткое решение всех проблем. Человек исчез и звать некого, можно лишь закричать в пустоту.
Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 22 июня 1957
Дата выхода
22 июня 1957 Италия
22 мая 1967 СССР
22 июня 1957 США
Сборы в мире $17 413
Производство SpA Cinematografica, Robert Alexander Productions
Другие названия
Il grido, Krik, Крик, El grito, O Grito, A kiáltás, Çığlık, De vrouw uit zijn leven, Der Schrei, Huuto, I kravgi, Kaipuun punainen hetki, Krzyk, La femme de sa vie, Le cri, Riksmas, Sasurai, Skriet, Skriget, Skriket, Strigătul, The Outcry, The Women of His Life, Výkřik, Η κραυγή, Викът, Отчаяние, さすらい, 呐喊, 哭泣
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Стив Кочран
Алида Валли
Бетси Блэр
Габриэлла Паллотта
Дориан Грей
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
