Запутанные отношения с женщинами, нелады с законом, сложности с работой. Из всего этого не видно выхода. И тогда... Крик - как точка в прерванных связях, гибель надежд и чаяний, одноразовое и жесткое решение всех проблем. Человек исчез и звать некого, можно лишь закричать в пустоту.
СтранаИталия / США
Продолжительность1 час 56 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире22 июня 1957
Дата выхода
22 июня 1957
Италия
22 мая 1967
СССР
22 июня 1957
США
Сборы в мире$17 413
ПроизводствоSpA Cinematografica, Robert Alexander Productions
Другие названия
Il grido, Krik, Крик, El grito, O Grito, A kiáltás, Çığlık, De vrouw uit zijn leven, Der Schrei, Huuto, I kravgi, Kaipuun punainen hetki, Krzyk, La femme de sa vie, Le cri, Riksmas, Sasurai, Skriet, Skriget, Skriket, Strigătul, The Outcry, The Women of His Life, Výkřik, Η κραυγή, Викът, Отчаяние, さすらい, 呐喊, 哭泣