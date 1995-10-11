Оповещения от Киноафиши
Между ангелом и бесом

Между ангелом и бесом

Anges gardiens, Les 18+
О фильме

Антуан по жизни ни в чем не нуждается. У него прибыльный кабаре-бар со стриптизершами и стабильный хороший доход. Но вдруг Антуану звонит очень давний друг, с которым они уже не общались долгое время. Звонит со странной и срочной просьбой, настолько срочной, что во время звонка друга сбивает грузовик.

Антуан, не мешкая, отправляется в Гонконг, потому что только так можно выполнить обещание, данное другу перед его смертью. Там он должен найти мальчика и переправить его в Париж к матери. Однако Антуан ведом не альтруистическими мотивами, ведь друг попросил еще кое о чем — переправить с мальчиком большую сумму денег, процент от которой (при успехе дела) Антуан забирает себе. Проявив смекалку, ведь за ним уже гонится китайская мафия, он присоединяется к священнику Эрве, который перевозит детей из приюта.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 11 октября 1995
Дата выхода
20 декабря 1995 Германия
20 декабря 1995 США
11 октября 1995 Франция
8 февраля 1996 Чехия
MPAA G
Бюджет €16 200 000
Производство Funny Films, Gaumont International, TF1 Films Production
Другие названия
Les anges gardiens, Os Anjos da Guarda, Ángeles guardianes, Anioł stróż, De beschermengelen, Die Schutzengel, Dos locos en Hong Kong, Els àngels de la guarda, Fylakes angeloi, Guardian Angels, Koruyucu melekler, Los ángeles guardianes, Skyddsänglarna, Soldi proibiti, Strážní andělé, Strážni anjeli, Suojelusenkelit, Zűrangyalok, Φύλακες άγγελοι, Ангели-хранители, Анђели чувари, Между ангелом и бесом, 俺たちは天使だ
Режиссер
Жан-Мари Пуаре
Жан-Мари Пуаре
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Эва Гримальди
Ив Ренье
Франки Шин
Фильмы похожие на Между ангелом и бесом
Твист снова в Москве 5.2
Твист снова в Москве (1986)
Беглецы 7.2
Беглецы (1986)
Инспектор-разиня 6.3
Инспектор-разиня (1980)
Профессионалы 4.6
Профессионалы (2004)
Хамелеон 7.0
Хамелеон (2001)
Невезучие 7.3
Невезучие (1981)
Веселые и загорелые 4.8
Веселые и загорелые (2006)
Пришельцы 2: Коридоры времени 6.4
Пришельцы 2: Коридоры времени (1998)
Пришельцы 7.5
Пришельцы (1993)
Невезучие 7.2
Невезучие (2003)
Мою жену зовут Морис 3.7
Мою жену зовут Морис (2003)
Ватель 6.6
Ватель (2000)
6.8

6.8
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
