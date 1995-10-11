Антуан по жизни ни в чем не нуждается. У него прибыльный кабаре-бар со стриптизершами и стабильный хороший доход. Но вдруг Антуану звонит очень давний друг, с которым они уже не общались долгое время. Звонит со странной и срочной просьбой, настолько срочной, что во время звонка друга сбивает грузовик.

Антуан, не мешкая, отправляется в Гонконг, потому что только так можно выполнить обещание, данное другу перед его смертью. Там он должен найти мальчика и переправить его в Париж к матери. Однако Антуан ведом не альтруистическими мотивами, ведь друг попросил еще кое о чем — переправить с мальчиком большую сумму денег, процент от которой (при успехе дела) Антуан забирает себе. Проявив смекалку, ведь за ним уже гонится китайская мафия, он присоединяется к священнику Эрве, который перевозит детей из приюта.