Награды и номинации фильма На обочине

Награды и номинации фильма На обочине 2004

Оскар 2005 Оскар 2005
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
