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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лайл Кануз
Lyle Kanouse
Киноафиша
Персоны
Лайл Кануз
Лайл Кануз
Lyle Kanouse
Дата рождения
12 июля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Форт-Уэрт, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Будь что будет
(2009)
5.9
Объект любви
(2003)
5.9
Блаженство
(2019)
Фильмография Лайл Кануз
5.9
Блаженство
Bliss
драма, ужасы, детектив
2019, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Будь что будет
Whatever Works
комедия, мелодрама
2009, США / Франция
Смотреть трейлер
5.9
Объект любви
Love Object
комедия, ужасы, сказка, триллер
2003, США
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