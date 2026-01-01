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Лайл Кануз Lyle Kanouse
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Лайл Кануз

Lyle Kanouse

Дата рождения
12 июля 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Форт-Уэрт, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Будь что будет 7.1
Будь что будет (2009)
Объект любви 5.9
Объект любви (2003)
Блаженство 5.9
Блаженство (2019)

Фильмография Лайл Кануз

Блаженство 5.9
Блаженство Bliss
драма, ужасы, детектив 2019, США
Будь что будет 7.1
Будь что будет Whatever Works
комедия, мелодрама 2009, США / Франция
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Объект любви 5.9
Объект любви Love Object
комедия, ужасы, сказка, триллер 2003, США
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