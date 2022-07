1 And Yet Signaldrift 1:40

2 Do You Remember the First Time (Dream 1) Alec Puro 1:26

3 Mel Intro Alec Puro 0:31

4 Do You Remember the First Time (Dream 3) Alec Puro 1:50

5 Do You Remember the First Time (5 Annas) Alec Puro 0:42

6 The Universal Royal Philharmonic Orchestra 3:17

7 Masturbation to Mysteries Alec Puro 0:33

8 Do You Remember the First Time Pulp 4:20

9 Concert Dream Alec Puro 3:13

10 Meeting Melody Alec Puro 0:22

11 With a Girl Like You The Troggs 2:10

12 Heart and Soul T'Pau 3:38

13 Gunshot Alec Puro 1:35

14 Terry's Alec Puro 0:28

15 Mel's Apartment Alec Puro 1:04

16 Dora's Art Opening Alec Puro 2:31

17 Happy Talk Juanita Hall 3:34