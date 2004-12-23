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Poster of Ragin
6.6
Kinoafisha Films Ragin
6.6

Ragin

, 2004
Ragin
Russia / Drama / 18+
Poster of Ragin
6.6

Cast

Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Ragin
Aleksandr Galibin
Aleksandr Galibin
Gromov
Elizaveta Arzamasova
Elizaveta Arzamasova
Dmitriy Mulyar
Dmitriy Mulyar
Khobotov
Agrippina Steklova
Agrippina Steklova
Sergey Bekhterev
The Boy
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Sanya
Natalya Nikulenko
Anna Ivanovna
Vladimir Krasnov
Sergei Sergeyevich
Vitaliy Khaev
Vitaliy Khaev
Nikita
Sergei Parshin
Sergei Parshin
Toptun
Yury Itskov
Yury Itskov
Moyseyka
Director Kirill Serebrennikov
Writer Mikhail Ugarov, Anton Chekhov, Inna Tkachenko, Dmitriy Zverkov
Composer Alexei Aigui
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2004
World premiere 23 December 2004
Release date
23 December 2004 Russia Пан Терра
23 December 2004 Belarus
23 December 2004 Kazakhstan
24 December 2004 USA
23 December 2004 Ukraine
Production Dor Film Produktionsgesellschaft, FAF Entertainment
Also known as
Ragin, Doktor Ragin, Рагин

Film rating

6.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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