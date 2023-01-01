Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неотразимая Марта
Киноафиша Фильмы Неотразимая Марта Неотразимая Марта, 2001: актеры и роли
Mostly Martha / Bella Martha Неотразимая Марта 2001 / Италия / Германия / Австрия / Швейцария
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Неотразимая Марта, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сандра Неттельбек Sandra Nettelbeck
В ролях
Мартина Гедек Martina Gedeck Максим Фоэрсте Maxime Foerste Серджио Кастеллитто Серджио Кастеллитто Sergio Castellitto Август Цирнер August Zirner Ульрих Томсен Ульрих Томсен Ulrich Thomsen Катя Штудт Катя Штудт Katja Studt Антонио Ваннек Antonio Wannek Идиль Юнер Оливер Броумис Oliver Broumis Сибилле Каноника Sibylle Canonica
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше