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Неотразимая Марта
Неотразимая Марта, 2001: актеры и роли
Mostly Martha / Bella Martha
Неотразимая Марта
2001 / Италия / Германия / Австрия / Швейцария
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Неотразимая Марта, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сандра Неттельбек
Sandra Nettelbeck
В ролях
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Максим Фоэрсте
Maxime Foerste
Серджио Кастеллитто
Sergio Castellitto
Август Цирнер
August Zirner
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Катя Штудт
Katja Studt
Антонио Ваннек
Antonio Wannek
Идиль Юнер
Оливер Броумис
Oliver Broumis
Сибилле Каноника
Sibylle Canonica
В прокате
Премьеры
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Переводчик
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