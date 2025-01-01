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Киноафиша Фильмы Мой младший брат

Мой младший брат

Moy mladshiy brat 18+
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Причины посмотреть

О фильме

- по повести В.Аксенова “Звездный билет”.
Четверо школьных друзей, после сдачи выпускных экзаменов, решают провести отдых в прибалтике, подальше от опеки взрослых.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 20 августа 1962
Дата выхода
20 августа 1962 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Moy mladshiy brat, My Younger Brother, Мой младший брат, Csillagos jegy, Gwiaździsty bilet, Ungestüme Reise
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Людмила Марченко
Александр Збруев
Александр Збруев
Олег Даль
Олег Даль
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
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