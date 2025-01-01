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Фильмы
Мой младший брат
Мой младший брат
Moy mladshiy brat
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Причины посмотреть
О фильме
- по повести В.Аксенова “Звездный билет”.
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Четверо школьных друзей, после сдачи выпускных экзаменов, решают провести отдых в прибалтике, подальше от опеки взрослых.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1962
Премьера в мире
20 августа 1962
Дата выхода
20 августа 1962
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Moy mladshiy brat, My Younger Brother, Мой младший брат, Csillagos jegy, Gwiaździsty bilet, Ungestüme Reise
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Людмила Марченко
Александр Збруев
Олег Даль
Андрей Миронов
Олег Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
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