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Малахов курган
Киноафиша Фильмы Малахов курган Малахов курган, 1944: актеры и роли
Малахов курган 1944 / СССР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Малахов курган, 1944: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Зархи Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц Iosif Kheifits
В ролях
Николай Крючков Николай Крючков Борис Андреев Акакий Хорава Мария Пастухова Федор Ищенко Николай Горлов Евгений Перов Игорь Ткачук Зураб Лежава Zurab Lezhava Николай Дорохин
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