Cast
Maksim Shtraukh
Professor
Cast and Crew
Writer
Yevgeny Gabrilovich, Lev Slavin
Composer
Nikita Bogoslovskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
1943
World premiere
6 June 1943
Release date
|19 April 1946
|Czechoslovakia
|
|
|10 October 1943
|USA
|
|
|6 June 1943
|USSR
|
|
Production
Tashkent Studios
Also known as
Dva boytsa, Два бойца, Deux camarades, Dos camaradas, Dwaj żołnierze, I due combattenti, Kaks sõdurit, Kaksi toverusta, Két pajtás, Oi dyo polemistes, Två frontkamrater, Two Soldiers