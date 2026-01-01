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Poster of Two Soldiers
7.4
Kinoafisha Films Two Soldiers
7.4

Two Soldiers

, 1943
Dva boytsa
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Two Soldiers
7.4

Cast

Mark Bernes
Mark Bernes
Arkadiy Dzyubin
Boris Andreyev
Boris Andreyev
Sasha Svintsov
Vera Shershnyova
Tasya
Yanina Zhejmo
Nurse
Maksim Shtraukh
Professor
Ivan Kuznetsov
Galanin
Stepan Krylov
Maj. Rudoy
Lavrenti Masokha
Okulita
Emmanuil Geller
S. Lavrentyev
Director Leonid Lukov
Writer Yevgeny Gabrilovich, Lev Slavin
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1943
World premiere 6 June 1943
Release date
19 April 1946 Czechoslovakia
10 October 1943 USA
6 June 1943 USSR
Production Tashkent Studios
Also known as
Dva boytsa, Два бойца, Deux camarades, Dos camaradas, Dwaj żołnierze, I due combattenti, Kaks sõdurit, Kaksi toverusta, Két pajtás, Oi dyo polemistes, Två frontkamrater, Two Soldiers

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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