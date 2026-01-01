Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Два бойца
Постеры фильма «Два бойца»
Постеры фильма «Два бойца»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
