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Леонид Луков
Леонид Луков
О персоне
Фильмография
Леонид Луков
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Дата рождения
2 мая 1909
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
23 апреля 1963
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Леонида Лукова
Родился 2 мая 1909 года. Мариуполь, Украина.
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Фильмография Леонида Лукова
Две жизни
драма, мелодрама
1961, СССР
6.0
Олеко Дундич
драма, военный
1958, СССР
6.0
Разные судьбы
драма, мелодрама
1956, СССР
7.0
Об этом забывать нельзя
драма, военный
1954, СССР
5.0
Васса Железнова
драма
1953, СССР
7.0
Рядовой Александр Матросов
биография, военный
1947, СССР
5.0
Это было в Донбассе
военный, драма
1945, СССР
6.0
Два бойца
драма, военный
1943, СССР
7.0
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