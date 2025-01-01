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Александр Попов
Александр Попов
Aleksandr Popov
18+
Напомним о выходе в прокат
исторический
биография
О фильме
О жизни и научной деятельности русского ученого, изобретателя радио Александра Попова (1859-1905).
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1949
Премьера в мире
3 мая 1949
Дата выхода
3 мая 1949
СССР
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Aleksandr Popov, Das erste SOS, Alexander Popov, Ensimmäinen S.O.S., Historia jednego wynalazku, Popov, a nagy feltaláló, Александр Попов
Режиссер
Виктор Эйсымонт
Герберт Раппапорт
В ролях
Николай Черкасов
Александр Борисов
Константин Скоробогатов
К. Благовещенская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
6.9
IMDb
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