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Киноафиша Фильмы Александр Попов

Александр Попов

Aleksandr Popov 18+
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О фильме

О жизни и научной деятельности русского ученого, изобретателя радио Александра Попова (1859-1905).
Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 3 мая 1949
Дата выхода
3 мая 1949 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Aleksandr Popov, Das erste SOS, Alexander Popov, Ensimmäinen S.O.S., Historia jednego wynalazku, Popov, a nagy feltaláló, Александр Попов
Режиссер
Виктор Эйсымонт
Герберт Раппапорт
В ролях
Николай Черкасов
Николай Черкасов
Александр Борисов
Александр Борисов
Константин Скоробогатов
К. Благовещенская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
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