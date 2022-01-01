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Александр Невский
Александр Невский, 1938: актеры и роли
Alexander Nevsky
Александр Невский
1938 / СССР
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Александр Невский, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Эйзенштейн
В ролях
Николай Черкасов
Nikolay Cherkasov
Николай Охлопков
Nikolay Okhlopkov
Андрей Абрикосов
Дмитрий Орлов
Василий Новиков
Николай Арский
Nikolai Arsky
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