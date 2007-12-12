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Киноафиша Фильмы 12 12, 2007: актеры и роли
12 12 2007 / Россия
7.4 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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12, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков Никита Михалков
В ролях
Никита Михалков Никита Михалков Сергей Маковецкий Сергей Маковецкий Сергей Гармаш Сергей Гармаш Алексей Петренко Алексей Петренко Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Юрий Стоянов Юрий Стоянов Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Сергей Газаров Сергей Газаров Sergey Gazarov Александр Адабашьян Александр Адабашьян Виктор Вержбицкий Виктор Вержбицкий
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