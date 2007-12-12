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12
12, 2007: актеры и роли
12
12
2007 / Россия
Трейлер
7.4
Оцените
125
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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12, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Никита Михалков
Сергей Маковецкий
Сергей Гармаш
Алексей Петренко
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Юрий Стоянов
Михаил Ефремов
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