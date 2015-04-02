В российских вариациях на тему сидни-люметовских/уильям-фридкиновских «12 рассерженных (разгневанных) мужчин» Никита Михалков сократил заглавие до «12», придав тем самым названию невольное блоковское звучание, несмотря на то что картина заставляет вспомнить о совершенно других литературных источниках. Как справедливо отметили критики, равно как и произнесший несколько проникновенных слов перед премьерой, организованной 18 сентября компанией «КАРО Фильм», Сергей Гармаш, российский ремейк…
поддерживаю на 100% !!!
+1!
С моей стороны аплодисменты - это всегда только благодарность.
Читаю тут всю эту переписку....., поддерживаю мнение Sfeno. Да я не одна такая, судя по всему.
Да и вообще, когда вижу негативную критику, сразу возникает вопрос "а судьи кто?"
Я вышел из кинотеатра с девушкой своей..... мы шли и просто молчали. Знаете, иногда выходя с какой-нибудь комедии сразу обмениваешься впечатлениями. Типа а как тебе это, а как то. Ты бы тк сделала? А тут.... тут просто молчали. Все было понятно без слов. Это надо видеть и все тут!
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