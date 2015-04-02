Наша рецензия

В российских вариациях на тему сидни-люметовских/уильям-фридкиновских «12 рассерженных (разгневанных) мужчин» Никита Михалков сократил заглавие до «12», придав тем самым названию невольное блоковское звучание, несмотря на то что картина заставляет вспомнить о совершенно других литературных источниках. Как справедливо отметили критики, равно как и произнесший несколько проникновенных слов перед премьерой, организованной 18 сентября компанией «КАРО Фильм», Сергей Гармаш, российский ремейк…