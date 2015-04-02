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12 12
Киноафиша Фильмы 12 Отзывы о фильме «12»
12 12 2007 / Россия
7.4 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «12»

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Наша рецензия

В российских вариациях на тему сидни-люметовских/уильям-фридкиновских «12 рассерженных (разгневанных) мужчин» Никита Михалков сократил заглавие до «12», придав тем самым названию невольное блоковское звучание, несмотря на то что картина заставляет вспомнить о совершенно других литературных источниках. Как справедливо отметили критики, равно как и произнесший несколько проникновенных слов перед премьерой, организованной 18 сентября компанией «КАРО Фильм», Сергей Гармаш, российский ремейк…

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миша 2 апреля 2015, 12:51
"Утомленные солнцем" получил гран-при в каннах и оскар за лучший иностранный фильм. это вам о чем нибудь говорит? просто так такие награды не дают. гениальное кино. как и все что делает михалков
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Arwen 2 апреля 2015, 12:51
Фильм прото роскошный. Насчет правды характера и воспитательной миссии не знаю -- не верю я в эти страсти. Просто классная высококачественная профессиональная работа. И плакать меня уже давно никто не мог заставить, а тут пршибло. В общем, всем рекомендую. Твердых 5 баллов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maxperson 2 апреля 2015, 12:51
После этого фильма я стал уважать Михалкова!..)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
my6king 2 апреля 2015, 12:51
Плохо быть таким умным,даже не над чем задуматься, настолько всё ясно✊ .Да,"тошнит, от пошлости своей правоты", но ведь ничего же не меняется от этого.Вот поэтому и надо, видимо повторять в сотый и тысячный раз людям прописные истины.Может, хоть один даже не из 12, а и 120000000 начнёт это не только понимать, но и пытаться делать.Поэтому цель благая, фильм позитивен, хоть и не лишён недостатков, смотреть его надо и надо увидеть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ОЛИГАРХ 2 апреля 2015, 12:51
....ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНЫЙ И СМОТРИБЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ....ЧЕСТНО....РЕКОМЕНДУЮ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KEO 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Дина Зорина, 09/10/2007 - 13:18:32):этот фильм нужно посмотреть каждому гражданину нашей страны. тогда, может быть, и страна станет другой, более счастливой.



поддерживаю на 100% !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Iriska 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 11/10/2007 - 17:31:59):глупость-я апплодирую ТОЛЬКО если меня фильм "зацепил"



+1!

С моей стороны аплодисменты - это всегда только благодарность.



Читаю тут всю эту переписку....., поддерживаю мнение Sfeno. Да я не одна такая, судя по всему.

Да и вообще, когда вижу негативную критику, сразу возникает вопрос "а судьи кто?"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
1234123 2 апреля 2015, 12:51
Лучший фильм года, один из лучших, когда либо созданных, фильмов вообще.Супер фильм! Больше добавить нечего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GYRY 2 апреля 2015, 12:51
Народ это надо видеть! Люди аплодировали когда пошли титры!



Я вышел из кинотеатра с девушкой своей..... мы шли и просто молчали. Знаете, иногда выходя с какой-нибудь комедии сразу обмениваешься впечатлениями. Типа а как тебе это, а как то. Ты бы тк сделала? А тут.... тут просто молчали. Все было понятно без слов. Это надо видеть и все тут!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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