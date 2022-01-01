Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Перелом Перелом
Киноафиша Фильмы Перелом Перелом, 2007: актеры и роли
Fracture Перелом 2007 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Перелом, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Хоблит Gregory Hoblit
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Розамунд Пайк Розамунд Пайк Rosamund Pike Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Билли Бёрк Билли Бёрк Billy Burke Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis Фиона Шоу Фиона Шоу Fiona Shaw Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton Джош Стэмберг Джош Стэмберг Josh Stamberg Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Зои Казан Зои Казан Zoe Kazan Джудит Скотт Judith Scott Гэри Сервантес Gary Cervantes Петреа Бурхард Petrea Burchard Гарц Чан Уэнди Катлер Ларри Салливан Ларри Салливан Larry Sullivan Валери Диллман Valerie Dillman
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Related video
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Приложение киноафиши