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Перелом
Перелом, 2007: актеры и роли
Fracture
Перелом
2007 / США
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Перелом, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Хоблит
Gregory Hoblit
В ролях
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Билли Бёрк
Billy Burke
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Фиона Шоу
Fiona Shaw
Боб Гантон
Bob Gunton
Джош Стэмберг
Josh Stamberg
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Зои Казан
Zoe Kazan
Джудит Скотт
Judith Scott
Гэри Сервантес
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