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Скоро в прокате "Поехавшая"
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Перелом
Отзывы о фильме «Перелом»
Fracture
Перелом
2007 / США
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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CaR
2 апреля 2015, 12:51
фильм потрясающий
,Хопкинс самый лучший
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Рентген
2 апреля 2015, 12:51
В общем, кто против Хопкинса- месть будет ужасна! Фильм ХОРОШИЙ. Полицейских тихо понаехавших и не давших Энтони свалить в отпуск - к стене!✊ А заодно и сценариста, это придумавшего.
Хопкинс- БОГ
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Красивенько, но скучно.
Детектива как такого нет, кто убийца, сразу ясно, расследовать нечего.
Но отец начальницы сказал, что главное это справедливость, и парень устремился.
Наблюдать за драматическим переломом в голове героя Гослинга 6 лет назад, может было интересно. Щас вон уже сколько он всего наломал и попереламывал.
Хопкинс тошнотворно прекрасен.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Андрей
29 августа 2016, 00:16
Оценка
хороший фильм, но концовка разочаровала!
29 августа 2016, 00:16
0
0
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,Хопкинс самый лучший
Хопкинс- БОГ
Детектива как такого нет, кто убийца, сразу ясно, расследовать нечего.
Но отец начальницы сказал, что главное это справедливость, и парень устремился.
Наблюдать за драматическим переломом в голове героя Гослинга 6 лет назад, может было интересно. Щас вон уже сколько он всего наломал и попереламывал.
Хопкинс тошнотворно прекрасен.
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