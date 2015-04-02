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Перелом Перелом
Киноафиша Фильмы Перелом Отзывы о фильме «Перелом»
Fracture Перелом 2007 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Перелом»

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CaR 2 апреля 2015, 12:51
фильм потрясающий

,Хопкинс самый лучший
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рентген 2 апреля 2015, 12:51
В общем, кто против Хопкинса- месть будет ужасна! Фильм ХОРОШИЙ. Полицейских тихо понаехавших и не давших Энтони свалить в отпуск - к стене!✊ А заодно и сценариста, это придумавшего.



Хопкинс- БОГ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Красивенько, но скучно.

Детектива как такого нет, кто убийца, сразу ясно, расследовать нечего.

Но отец начальницы сказал, что главное это справедливость, и парень устремился.

Наблюдать за драматическим переломом в голове героя Гослинга 6 лет назад, может было интересно. Щас вон уже сколько он всего наломал и попереламывал.

Хопкинс тошнотворно прекрасен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 29 августа 2016, 00:16
Оценка
хороший фильм, но концовка разочаровала!
29 августа 2016, 00:16 Ответить
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