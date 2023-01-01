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На острой грани
На острой грани, 2006: актеры и роли
Running with Scissors
На острой грани
2006 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Кадры
Персоны
Постеры
На острой грани, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Мерфи
Ryan Murphy
В ролях
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Брайан Кокс
Brian Cox
Джилл Клэйберг
Джозеф Кросс
Joseph Cross
Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
Хизер Кларк
Бет Грант
Beth Grant
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Энн Локхарт
Anne Lockhart
Пилар Уолш
Оливия Уайлд
Olivia Wilde
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Дагмара Доминчик
Dagmara Dominczyk
Гэбриэл Юнион
Gabrielle Union
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
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