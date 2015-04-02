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Письма с Иводзимы Письма с Иводзимы
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Letters from Iwo Jima Письма с Иводзимы 2006 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Письма с Иводзимы»

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Наша рецензия

В американском кино японцы или, допустим, вьетконговцы в подавляющем большинстве случаев были обезличенной темной силой, нечеловеческой и страшной, идущей единым фронтом на психологически расслоенный мир американских солдат. Однако эта принципиальная анонимность врага, это отсутствие лиц в противоборствующем стане, доведенное десять лет назад Анджеем Вайдой до логического предела в «Страстной неделе» (только не на дальневосточно-индокитайском, разумеется, а на польско-немецком материале), было…

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Alex_O 2 апреля 2015, 12:51
Это не трилогия, а дилогия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасная лирическая драма о войне.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень, сравнения с бондарчуком смешны.



на порядок сильнее Флагов наших отцов



Вообще, убеждаюсь, что Иствуд своё кино не под русский менталитет снимает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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