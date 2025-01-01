Меню
Кадзунари Ниномия
Kazunari Ninomiya
Кадзунари Ниномия
Kazunari Ninomiya
Дата рождения
17 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Токио, Япония
Рост
168 см
Популярные фильмы
7.4
Письма с Иводзимы
(2006)
6.9
Выход 8
(2025)
Билеты
6.8
Шея
(2023)
Фильмография Кадзунари Ниномия
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2018
2006
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.9
Выход 8
8-ban deguchi
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.8
Шея
Kubi
драма, мелодрама, исторический, боевик
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.4
Преступник для прокурора
Kensatsu gawa no zainin
детектив, криминал
2018, Япония
7.4
Письма с Иводзимы
Letters from Iwo Jima
драма, военный
2006, США
Рецензия
