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Письма с Иводзимы
Письма с Иводзимы, 2006: актеры и роли
Letters from Iwo Jima
Письма с Иводзимы
2006 / США
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Письма с Иводзимы, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Кадзунари Ниномия
Шидо Накамура
Рё Касе
Юки Мацудзаки
Yuki Matsuzaki
Хироси Ватанабе
Такуми Бандо
Takumi Bando
Нобумаса Сакагами
Nobumasa Sakagami
Такаси Ямагути
Takashi Yamaguchi
Наэ Юуки
Джереми Глэйзер
Эдди Ли
Eddie Li
Цуёси Ихара
Tsuyoshi Ihara
В прокате
Премьеры
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Переводчик
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