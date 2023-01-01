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Письма с Иводзимы Письма с Иводзимы
Киноафиша Фильмы Письма с Иводзимы Письма с Иводзимы, 2006: актеры и роли
Letters from Iwo Jima Письма с Иводзимы 2006 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Письма с Иводзимы, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Кен Ватанабе Кен Ватанабе Ken Watanabe Кадзунари Ниномия Шидо Накамура Рё Касе Юки Мацудзаки Yuki Matsuzaki Хироси Ватанабе Такуми Бандо Takumi Bando Нобумаса Сакагами Nobumasa Sakagami Такаси Ямагути Takashi Yamaguchi Наэ Юуки Джереми Глэйзер Эдди Ли Eddie Li Цуёси Ихара Цуёси Ихара Tsuyoshi Ihara
Переводчик
Переводчик
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