Оскар 2007
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
