Киноафиша Фильмы Письма с Иводзимы Награды и номинации фильма Письма с Иводзимы

Награды и номинации фильма Письма с Иводзимы 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
