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Ночь
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La notte Ночь 1961
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Ночь»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Когда она прочитала вслух его письмо, когда-то написанное для неё, нежное и любовное, а он в ответ спросил "чье это" - как же ей, должно быть, было больно...

Обидно, что Томаззо, полный любви и жизни, умирает. На контрасте блуждание Джованни и Лидии в сером киселе связей и пустого общения огорчительно бессмысленно.

Красивое кино, утонченное, но печальное очень.

Но ощущения депрессивности не возникло. Мне кажется, что робкая, но надежда есть. Есть диалог и нет отторжения. Может, они просто устали от суеты, и надо остановиться и вспомнить...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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