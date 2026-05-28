Главные гастрольные спектакли лета 2026 в Москве

Когда столичные театры уходят в отпуск, их сцены не пустеют - начинается гастрольный сезон. Летом в Москву приезжают лучшие постановки из других городов. Рассказываем, что стоит увидеть.

От балетов Эйфмана до камерных петербургских драм и сибирского авангарда. Лето 2026 не за горами, как и показы самых разных спектаклей из регионов в столице. Мы изучили гастрольную афишу Москвы и делимся находками.

Работать на своего - знакомого - зрителя гораздо проще, чем выходить на сцену в новом городе. Потому гастроли для артистов - проверка профессионализма и стрессоустойчивости. Для режиссеров это возможность познакомиться с коллегами, узнать их мнение о своем творчестве и, возможно, переосмыслить расстановку акцентов. Иногда для театров, не смотря на транспортные расходы, гастроли могут обернуться прибылью - если удается продать весь зал.

Чуть не забыли о плюсах для зрителей! Гастроли региональных театров в Москве - возможность увидеть театры из родных городов и познакомиться с постановками-победителями различных престижных премий. Перейдем к спектаклям!

Фестиваль «Театральный бульвар» | разные площадки Москвы

30 мая стартует масштабный фестиваль театральной культуры. Завершится он аж 30 августа. За три месяца на разных сценах Москвы проведут мастер-классы, представят перформансы и, конечно, покажут театры. В афише фестиваля не только столичные, но и региональные постановки.

31 мая Москва будет встречать уличный театр из Альметьевска «Легкие крылья». Артисты расскажут комедийно-детективную историю о краже драгоценностей в поезде. В постановке много акробатических трюков и интерактивных элементов - зрители становятся участниками “расследования”. Место действия - Мастерская №1 на Чистопрудном.

2 июня артисты учебного театра Новосибирского театрального института выйдут на сцену амфитеатра «Политехнического музея» с комедией «День отдыха». 7 июня те же артисты из Новосибирска окажутся в «Кругу» на Чистопрудном бульваре и покажут свою версию пьесы «Спасти камер-юнкера Пушкина». Это история о мальчике, который невзлюбил поэта, а потом проникся историей его жизни и решил спасти Александра Сергеевича от роковой дуэли.

Спектакль «Море» | Санкт-Петербургский театр «Суббота»

Артисты из культурной столицы приедут в Москву на старте лета. 2 июня они представят камерную историю о двух влюбленных, которые почти неподвижно сидят на берегу северного моря в ожидании прилива. Постановка стала номинантом премии «Золотой софит». Роли исполняют лауреаты «Золотой маски» Софья Андреева и Виталий Гудков. Почти полное отсутствие динамики полностью нивелируется химией между актерами. Спектакль покажут в пространстве «Театр на Страстном».

Несколько постановок Валерия Фокина | Александринский театр

Один из старейших драматических театров России привезет в Москву два спектакля в рамках летнего цикла гастролей. Обе постановки покажут в театре Наций. 12 и 13 июня пройдут показы спектакля «Иов». Это история о судьбе ветхозаветного пророка, который проходит через тяжелейшие испытания, чтобы достичь просветления.

Постановку «Честная женщина» представят 20 и 21 июня. Это политическая драма, где одно решение может изменить судьбу всей страны, а может и всего человечества. Главную роль исполнит актриса из труппы БДТ Марина Игнатова.

Четыре кукольных спектакля | Омского театра куклы, актёра, маски «Арлекин»

Сибиряки отправятся в столицу в рамках проекта «Большие гастроли». На большой сцене Московского театра кукол омичи представят четыре спектакля. 26 и 27 июня покажут постановки для самых маленьких: историю о смелом мангусте «Рикки-Тикки-Тави» и добрую сказку «Любопытный слоненок». 28 июня детей от 6 лет и старше приглашают в путешествие по пустыне вместе с джином и другими героями знаменитой восточной сказки «Волшебная лампа Алладина». Завершатся гастроли 29 июня моноспектаклем для подростков (12+) «Сон смешного человека». Спектакль говорит с юными зрителями на философские темы: о поиске истины, смысле жизни, любви и прощении.

Лучшие балетные спектакли | Театр балета Бориса Эйфмана

Балет Эйфмана всегда становится ярчайшим событием, а билеты раскупают задолго до показов. В 2026 артисты исполнят свои лучшие партии на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Откроют гастрольный столичный сезон 14 июля спектаклем «Страсти по Мольеру, или маска Дон Жуана». Также в афише «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Эффект Пигмалиона», «Чайка. Балетная история». Завершатся гастроли 2 августа постановкой «Роден, ее вечный идол». Все из перечисленных спектаклей будут показаны несколько раз. Билеты уже в продаже.

«Национальное шоу России» | Русский национальный балет «Кострома»

Масштабный летний проект, который ежегодно привозят в Москву. В 2026 показы пройдут в театре «Русская песня» с начала августа до середины сентябрь. Это не классический драматический театр, а большое сценическое шоу с фольклором, историческими образами, хореографией и эффектной визуальной частью. На счету этого проекта более полутора тысяч показов. Ежегодно в Москве артисты выходят на сцену около 80 раз.

Международные гастролеры | фестиваль «Горький»

С 28 по 30 августа в Парке Горького пройдет ежегодный фестиваль, посвященный Максиму Горькому. На этот раз проект расширяет географию. Спектакли, созданные по мотивам произведений одного из самых заметных российских драматургов начала XX века, покажут не театры не только из разных городов России, но и гости из Китая, Беларуси и Турции. Организаторы обещают объявить детали программы в ближайшее время.