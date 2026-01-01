Спектакль Эффект Пигмалиона

Эффект Пигмалиона: Балет Бориса Эйфмана

Балет «Эффект Пигмалиона», созданный Борисом Эйфманом на музыку Иоганна Штрауса-сына, стал первым комедийным творением хореографа после долгого времени. Премьера состоялась 6 февраля 2019 года.

Сюжет и концепция

Вдохновленный мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета. История разворачивается вокруг скульптора, который влюбляется в созданную им статую прекрасной девушки. Роль этого творца отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку.

Музыка и хореография

В спектакле применяется музыка «короля вальса» Иоганна Штрауса-сына, с которой Эйфман работает впервые за свою карьеру. Это добавляет уникальности и звучности спектаклю, подчеркивая пластичность движения и эмоциональность персонажей.

Философские аспекты

Название балета «Эффект Пигмалиона» обусловлено концепцией, знакомой из психологии, где этот эффект описывает влияние ожиданий на реальность. Человек, воспринимаемый как талантливый, обретает уверенность и стремление к успеху. В этом произведении мы можем увидеть, как неожиданно может меняться личность, реагируя на установки и мечты окружающих.