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Берегиня
Киноафиша Берегиня

Спектакль Берегиня

Постановка
Пятый театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Берегиня» в Пятом театре Омска

«Берегиня» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в мир русской культуры. Символ русской женщины, хранительницы дома и семьи, данный спектакль рассказывает о судьбе, сплетенной из 20 песен и историй, охватывающих жизненный путь от рождения до смерти.

Магия языческих обрядов

Пластический рисунок спектакля пронизан магией языческих обрядов. Каждая песня, от нежной колыбельной до весёлого свадебного застолья, от лирической баллады до трагического причитания, создает уникальную атмосферу, погружающую зрителей в богатство русской традиции.

Современное звучание

Современная аранжировка этих песен предлагает новый взгляд на древние русские мотивы, придавая им актуальное звучание. Это делает спектакль не только традиционным, но и современным, что привлечёт как ценителей классики, так и молодое поколение зрителей.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть «Берегиню» в Пятом театре Омска. Это событие обещает стать ярким моментом в театральной жизни города, сочетая в себе традиции и современность в уникальной интерпретации.

Режиссер
Игорь Григурко
В ролях
Ксения Огарь
Алена Федорова
Станислав Горенбахер
Михаил Синогин
Елизавета Кухтина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 1 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
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Омск, 2 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 700 ₽
Омск, 16 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 700 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Танец традиций и мифов: рецензия на спектакль «Берегиня» в Омском Пятом театре

Баллада, рассказанная языком танца: «Берегиня» одна из самых ярких премьер Омского «Пятого театра» за последние годы. Артисты: поют и танцуют. Зрители: смеются и плачут. Удивительная магия обмена эмоциями.

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Фотографии

Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня Берегиня

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