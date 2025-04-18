Спектакль «Берегиня» в Пятом театре Омска

«Берегиня» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в мир русской культуры. Символ русской женщины, хранительницы дома и семьи, данный спектакль рассказывает о судьбе, сплетенной из 20 песен и историй, охватывающих жизненный путь от рождения до смерти.

Магия языческих обрядов

Пластический рисунок спектакля пронизан магией языческих обрядов. Каждая песня, от нежной колыбельной до весёлого свадебного застолья, от лирической баллады до трагического причитания, создает уникальную атмосферу, погружающую зрителей в богатство русской традиции.

Современное звучание

Современная аранжировка этих песен предлагает новый взгляд на древние русские мотивы, придавая им актуальное звучание. Это делает спектакль не только традиционным, но и современным, что привлечёт как ценителей классики, так и молодое поколение зрителей.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть «Берегиню» в Пятом театре Омска. Это событие обещает стать ярким моментом в театральной жизни города, сочетая в себе традиции и современность в уникальной интерпретации.