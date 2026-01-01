Спектакль Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана

Страсти по Мольеру: балет Бориса Эйфмана

Балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» — второе обращение Бориса Эйфмана к жизни и творчеству знаменитого комедиографа. Он продолжает исследовать сложные и противоречивые отношения между театром и действительностью, а также между автором и его персонажами. Новый спектакль дополняет ранее поставленный в 2001 году «Дон Жуан и Мольер», который был признан критиками, включая Анну Киссельгоф из The New York Times, как одна из лучших работ хореографа.

С помощью изысканных декораций, тщательно продуманных костюмов и динамичного светового дизайна, спектакль создает мощный визуальный контраст: между очаровательным миром театра и сложностями реальной жизни творца. Эйфман подчеркивает, что Мольер, который создал свой собственный театр, является одним из самых близких ему художников.

Зрители, попадая на спектакль, начинают осознавать, из каких страданий, интриг и забот рождаются бессмертные комедии. Неповторимый атмосферный опыт обещает стать важным событием для всех ценителей театрального искусства.