Спектакль Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана

Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана
Билеты от 15000₽
Театр балета Бориса Эйфмана 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

Балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» — второе обращение Бориса Эйфмана к жизни и творчеству знаменитого комедиографа. Он продолжает исследовать сложные и противоречивые отношения между театром и действительностью, а также между автором и его персонажами. Новый спектакль дополняет ранее поставленный в 2001 году «Дон Жуан и Мольер», который был признан критиками, включая Анну Киссельгоф из The New York Times, как одна из лучших работ хореографа.

С помощью изысканных декораций, тщательно продуманных костюмов и динамичного светового дизайна, спектакль создает мощный визуальный контраст: между очаровательным миром театра и сложностями реальной жизни творца. Эйфман подчеркивает, что Мольер, который создал свой собственный театр, является одним из самых близких ему художников.

Зрители, попадая на спектакль, начинают осознавать, из каких страданий, интриг и забот рождаются бессмертные комедии. Неповторимый атмосферный опыт обещает стать важным событием для всех ценителей театрального искусства.

14 июля вторник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 15000 ₽
15 июля среда
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 15000 ₽

