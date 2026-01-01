Спектакль Любопытный слоненок

Спектакль для юных зрителей в Москве

«Любопытный слоненок» – это увлекательный спектакль для детей и взрослых, который напоминает о важности общения и внимания к детям. Авторы воплотили в жизнь историю о любознательном слонёнке, задающем множество вопросов. В этом мире, полном загадок, он ищет ответы и поддержку у взрослых. Каждый вопрос отражает внутренний мир маленького зрителя, которому важно понимать окружающую действительность.

На сцене представлено множество ярких персонажей. В зрительном зале у маленьких посетителей появится возможность познакомиться с:

Слоненком, которого играет Ирина Ландман

Дядей Попугаем – Ирина Сергеева

Бабушкой Бегемотихой – также Ирина Сергеева

Дядюшкой Жирафом – Данил Чернов

Дедушкой Питоном – Данил Чернов

Тетушкой Страусихой – Анна Курочкина

Братцем Павианом, роль которого исполняет заслуженный артист России Дмитрий Войдак

Крокодилом – также заслуженный артист России Дмитрий Войдак

На режиссерском кресле – Антон Нестеренко из Екатеринбурга, а яркие декорации создала художник Евгения Шабанова из Иркутска. Саундтрек спектакля написан композитором Игорем Лебедевым из Тюмени. Инсценировка принадлежит Дмитрию Войдаку.

