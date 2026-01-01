«Пропасть»
Любопытный слоненок
Спектакль Омского театра куклы, актёра, маски «Арлекин»
Режиссер Антон Нестеренко
Продолжительность 45 минут, без антракта
О спектакле

Спектакль для юных зрителей в Москве

«Любопытный слоненок» – это увлекательный спектакль для детей и взрослых, который напоминает о важности общения и внимания к детям. Авторы воплотили в жизнь историю о любознательном слонёнке, задающем множество вопросов. В этом мире, полном загадок, он ищет ответы и поддержку у взрослых. Каждый вопрос отражает внутренний мир маленького зрителя, которому важно понимать окружающую действительность.

На сцене представлено множество ярких персонажей. В зрительном зале у маленьких посетителей появится возможность познакомиться с:

  • Слоненком, которого играет Ирина Ландман
  • Дядей Попугаем – Ирина Сергеева
  • Бабушкой Бегемотихой – также Ирина Сергеева
  • Дядюшкой Жирафом – Данил Чернов
  • Дедушкой Питоном – Данил Чернов
  • Тетушкой Страусихой – Анна Курочкина
  • Братцем Павианом, роль которого исполняет заслуженный артист России Дмитрий Войдак
  • Крокодилом – также заслуженный артист России Дмитрий Войдак

На режиссерском кресле – Антон Нестеренко из Екатеринбурга, а яркие декорации создала художник Евгения Шабанова из Иркутска. Саундтрек спектакля написан композитором Игорем Лебедевым из Тюмени. Инсценировка принадлежит Дмитрию Войдаку.

Приходите на спектакль «Любопытный слоненок» и постарайтесь ответить на вопросы вместе с героями, ведь именно так мы можем понять друг друга и мир вокруг. Это замечательная возможность провести время в кругу семьи и сподобить детей к творческому мышлению.

Июнь
27 июня суббота
11:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
14:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽
17:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 800 ₽

Фотографии

